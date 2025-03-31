Mezar Ziyaretinden Sonra Hayatını Kaybetti

KADININ MEZAR ZİYARETİ VE SON GÜNÜ

Elazığ’ın Yalındamlar köyünde yaşayan 73 yaşındaki Saadet Tubay, bayram sabahı kızı ve kardeşinin mezarlarını ziyaret ettikten yalnızca bir gün sonra hayatını kaybetti. Kendisinin mezarlığa gitmek istediğini ailesine belirten yaşlı kadın, “Kardeşimin ve kızımın mezarlarına gitmek istiyorum” diyerek yola çıktı.

MEZAR ZİYARETİ SONRASI HAYATINI KAYBETTİ

Yatağa bağımlı olan Saadet Tubay, “Belki ölürüm, son bir defa mezarlarına gitmek istiyorum” diyerek bayram sabahı mezarlığa gitti. İsteğini gerçekleştiren kadın, bir gün sonra hayatını kaybetti. Vefatının ardından yapılan incelemelerin ardından cenazesi Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Ailesi, Saadet Tubay’ı üzülerek uğurladı.