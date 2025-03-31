Mezarlık Ziyaretinden Sonra Hayatını Kaybetti

SADET TUBAY’IN SON İSTEĞİ

Elazığ’ın Yalındamlar köyünde yaşayan 73 yaşındaki Saadet Tubay, bayram sabahı, ailesinin mezarlarını ziyaret etmek amacıyla yola çıktı ve bu ziyaretin ardından bir gün sonra hayatını kaybetti. Ailesine “Kardeşimin ve kızımın mezarlarına gitmek istiyorum” diyen yaşlı kadın, hayatta son defa bu isteğini yerine getirmek için mezarlığa gitti.

MEZAR ZİYARETİNDEN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Edinilen bilgilere göre, yatağa bağımlı olan Saadet Tubay, mezarlığa gitmek için bugüne kadar hiç olmadığı kadar kararlıydı. Ailesine “Belki ölürüm, son bir defa mezarlarına gitmek istiyorum” diyerek duygularını aktardığı öğrenildi. Bayram sabahı mezarlığı ziyaret eden Tubay, ertesi gün hayatını kaybetti.

CENAZESİ HASTANE MORGUNA KALDIRILDI

Saadet Tubay’ın ailesi, vefatının ardından büyük bir üzüntü yaşadı. Yapılan incelemeler sonrasında, cenazesi Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Elazığ’da yaşanan bu olay, bölgedeki insanları derinden etkiledi.