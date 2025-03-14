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Mezarlıkta Fotoğraf Çeken Kadınlara Tepki

OLAYA NEDEN OLAN DAVRANIŞLAR

Muratpaşa ilçesindeki Andızlı Mezarlığı’na yaklaşık bir hafta önce akşam saatlerinde gelen yabancı uyruklu iki kadın, burada fotoğraf çekmeye başladı. Mezarlıkta bulunan mezar taşlarının üzerine oturarak iskambil kağıdı oynayan ve kola içen bu kadınlar, kaydettikleri görüntüleri ve fotoğrafları sosyal medya hesaplarında paylaştı.

TEPKİLER INCE ÇEKİLDİ

Olayı fark eden güvenlik görevlileri, kadınları mezarlık dışına çıkardı. Kadınların sosyal medya üzerinden paylaştığı bu görüntüler, birçok insan tarafından tepki topladı. Yaptıkları davranışın saygısızca olduğu düşünülüyor.

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