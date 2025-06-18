Mezarlıkta İntihar Eden H.K. Hayatını Kaybetti

İNTİHAR OLAYI MEZARLIKTA GERÇEKLEŞTİ

Nevşehir’de, yaklaşık sekiz ay önce hayatını kaybeden annesinin mezarını ziyaret eden bir adam, mezarlık çıkışında intihar etti. Olay, dün Fevzi Çakmak Caddesi Kaldırım Mezarlığı çıkışında meydana geldi. İlk edinilen bilgilere göre, 66 yaşındaki H.K., vefat eden annesi Ş.D.’nin kabrini ziyaret ettikten sonra mezarlık çıkışına yöneldi.

OLAYIN ARDINDAN GELEN GELİŞMELER

Ziyaretin ardından 40 ABA 828 plakalı Fiat marka aracına binen H.K., mezarlık çıkışında durdu. Araçtan inerek kaldırımda bulunan bir ağacın yanına oturan H.K., burada bir süre bekledikten sonra yanında getirdiği tüfekle başına ateş ederek intihar etti. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından H.K.’nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.