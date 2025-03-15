Mezarlıkta Kola İçen Genç Kızlara Tepki

UYUŞMAZLIK YAŞANAN OLAY

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde son günlerde meydana gelen bir olay, dikkatleri üzerine çekti. Yabancı uyruklu iki genç kız, şehir merkezindeki bir mezarlıkta yer alan mezar taşlarının üzerinde iskambil oynayıp kola içti. Bu anları fotoğraf ve video ile kayda alan genç kızlar, görüntüleri “İcat edilmeden 15 yıl önce ölen birisiyle kola içmek güzeldi” şeklinde bir yorum ile sosyal medya hesaplarında paylaştı. Videoların ardından, bu anları nasıl çektiklerini anlatan bir ikinci video daha yayımlayarak normal kıyafetle girdikleri mezarlıkta üzerlerindeki kıyafetleri değiştirdiklerini sergiledi. Ancak bu paylaşımlar, diğer sosyal medya hesaplarında da hızla yayılarak büyük tepki topladı.

İNCELEME VE AÇIKLAMA

Sosyal medya hesaplarında ve haber sitelerinde hızlıca yayılan ve tepkilere yol açan görüntüler sonrasında Antalya İl Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili bir inceleme başlattı. Yapılan açıklamada, bu olayın E.S. ve K.Y. isimli yabancı uyruklu bireyler tarafından Andızlı Mezarlığı’nda gerçekleştirildiği belirtilirken, şahısların 10 Mart Pazartesi günü Türkiye’den ayrılarak yurtdışına çıktıkları aktarıldı. Ayrıca, bu şahıslar hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 216. Maddesi kapsamında ‘Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik’ suçundan adli işlem yapıldığı bildirildi.