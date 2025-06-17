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Mezitli Devlet Hastanesi Yakında Açılacak

HASTANENİN TAMAMLANMA AŞAMASI

AK Parti Mersin Milletvekili ve Kamu İktisadi Komisyonu Üyesi Ali Kıratlı, Mezitli Devlet Hastanesi projelerinde sona yaklaşıldığını duyurdu. “Hastane çalışmaları yüzde 90’larda, ağız ve diş sağlığı ise tamamlanma aşamasında. Allah izin verirse bu yıl sonunda Mezitli Devlet Hastanemiz hizmete girmiş olacak” dedi. Kıratlı, inşaat alanında İl Sağlık Müdürü Mustafa Ekici ile birlikte incelemelerde bulundu.

HASTANENİN KAPASİTESİ VE ÖZELLİKLERİ

Hastanenin 280 bin metrekare alan üzerine inşa edildiğini ve 51 bin metrekare kapalı alana sahip olduğunu belirten Kıratlı, “150 yatak kapasiteli olan hastane, talep halinde 200’e kadar artırılabilir. Ayrıca burada 50 ünitelik bir ağız diş sağlığı merkezi bulunmaktadır. Burası, Mersin’de bulunan, yapımı tamamlanan ve son teknoloji ile donatılmış hastanelerden biridir” diye ifade etti.

HİZMET BEKLENTİLERİ

Kıratlı, hastane inşaatının belirtilen sürenin çok ilerisinde olduğunu vurgulayarak, “Şu anda fiziki gerçekleşme oranı yüzde 82’lerde. Ağız diş sağlığı merkezimiz tamamlanmak üzere, yüzde 90’ların üzerine çıkmış durumda. Bu hastane Mersin ve Mezitli’nin önemli bir ihtiyacını karşılayacak. Burada günlük yaklaşık 20 bin vatandaşımızın hizmet almasını bekliyoruz. Aynı zamanda ağız diş sağlığı merkezinde günlük 700 hastanın buradan hizmet alması bekleniyor” dedi.

BÖLGEYE KATKA SAĞLAYACAK YAPILAR

Mezitli Devlet Hastanesi’nin özelliklerini aktaran Kıratlı, “10 ameliyathanesi, 8 bloktan oluşan yapısı, 40 yoğun bakım ünitesi, 45 acil yatak, 45 müşahede yatağı, 10 palyatif servisi, 5 laboratuvarı, 12 diyaliz yatağı, 11 fizik tedavi yatağı ve 9 görüntüleme merkezi ile yaklaşık 500 araç kapasiteli bir otoparka sahip olacak. Mezitli’mize ayrı bir değer katacak. İnşallah bu yılın sonuna kadar bitirerek vatandaşımızın hizmetine sunmayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

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