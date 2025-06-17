Mezitli Devlet Hastanesi Yılda Hizmete Girecek

HASTANE ÇALIŞMALARI SONUNA YAKLAŞILIYOR

AK Parti Mersin Milletvekili ve Kamu İktisadi Komisyonu Üyesi Ali Kıratlı, Mezitli Devlet Hastanesi projelerinin sona yaklaştığını belirtiyor. Kıratlı, “Hastane çalışmaları yüzde 90’larda, ağız ve diş sağlığı ise tamamlanma aşamasında. Allah izin verirse bu yıl sonunda Mezitli Devlet Hastanemiz hizmete girmiş olacak” sözlerini aktardı. Yürütülen inşaat çalışmalarını denetleyen Kıratlı, İl Sağlık Müdürü Mustafa Ekici’nin de kendisine eşlik ettiğini ifade etti.

HASTANENİN ÖZELLİKLERİ VE KAPASİTESİ

Hastanenin 280 bin metrekare alan üzerine inşa edildiğini ve kapalı alanının 51 bin metrekareyi bulduğunu vurgulayan Kıratlı, 150 yatak kapasitesi bulunduğunu ve gerektiğinde bu sayının 200’e kadar artırılabileceğini söyledi. Ayrıca tesiste 50 ünitelik bir ağız diş sağlığı merkezinin de bulunacağını ekledi. Kıratlı, “Burası, Mersin’de bulunan, yapımı tamamlanan ve son teknoloji ile donatılmış hastanelerden biridir” dedi.

GÜNLÜK HİZMET BEKLENTİSİ

Hastane inşaatının planlanan süreden çok ileride olduğunu belirten Kıratlı, fiziki gerçekleşme oranının yüzde 82 civarında olduğunu ifade etti. Ağız diş sağlığı merkezinin de neredeyse tamamlandığını, “Ağız diş sağlığı merkezimiz yüzde 90’ların üzerine çıkmış durumda” şeklinde belirtti. Kıratlı, hastanenin günlük yaklaşık 20 bin vatandaşa hizmet vermesini beklediklerini ve ağız diş sağlığı merkezinin de günde 700 hastayı kabul edebileceğini açıkladı.

BÜYÜK BİR YATIRIM VE HİZMET

Mezitli Devlet Hastanesi’nin önemine dikkat çeken Kıratlı, hastanenin 10 ameliyathanesi, 8 bloktan oluşması, 40 yoğun bakım ünitesi, 45 acil yatak, 45 müşahede yatağı, 10 palyatif servis, 5 laboratuvar, 12 diyaliz yatağı, 11 fizik tedavi yatağı ve 9 görüntüleme merkezi ile dikkat çektiğini vurguladı. Ayrıca, hastane çevresinde yaklaşık 500 araç kapasiteli devasa büyüklükte bir otopark bulunduğunu belirtti. Kıratlı, “İnşallah bu yılın sonuna kadar bitirerek vatandaşımızın hizmetine sunmayı planlıyoruz” diyerek projeye olan bağlılıklarını ifade etti.