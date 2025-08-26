Mezopotamya Üpak Toplantısı Erzurum’da Gerçekleşti

MEZOPOTAMYA ÜPAK YÖNETİM KURULU TOPLANTISI ERZURUM’DA REALİZE OLDU

Mezopotamya Ürün Piyasaları A.Ş. Yönetim Kurulu Toplantısı, Erzurum Ticaret Borsası’nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Bu önemli toplantıya, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı Saim Özakalın da katıldı. Özakalın, toplantının Erzurum’a, bölgeye ve ülkeye hayırlı olmasını dileyerek, alınan kararların iş dünyasına fayda sağlamasını umduğunu ifade etti.

TÜRİB ÜZERİNDEN YENİ HİZMETLER SUNULACAK

Mezopotamya ÜPAK, Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) bünyesinde Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) alım satımına başlayacak. Bu adım, yatırımcılara önemli imkanlar sağlayarak pazarda yeni fırsatlar sunacak. ÜPAK’ın bu girişimi, hem yerel hem de ulusal ekonomiye katkı yapmayı hedefliyor.