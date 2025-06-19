Mezuniyet Töreni Düzenlendi, Tebrikler!

MEZUNİYET TÖRENİ İLE GURUR DOLU ANLAR YAŞANDI

Atatürk Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu’ndan mezun olan öğrenciler için kapsamlı bir tören yapıldı. Tören, üniversitenin 15 Temmuz Milli İrade Salonu’nda düzenlendi. Okulun müdürü Prof. Dr. Hayrunnisa Nadaroğlu, mezun öğrencileri tebrik ederek, onlara bundan sonraki yaşamlarında başarı diledi. Nadaroğlu, “Kuruluşundan bu yana geçen 45 yılı aşkın sürede sanayi ve toplumun ihtiyaç duyduğu nitelikli teknik insan gücünü yetiştirme ilkelerini benimseyen okulumuz, bugün 14 bölüm, 15 programla bölgesel ve ulusal kalkınmaya katkı sunmaya devam ediyoruz. Değerli velilerimiz, evlatlarınız sizlerden aldıkları güçle azim ve kararlılıkla çalışıp bu rütbeye eriştiler. Okulumuzun değerli öğretim elemanları, bir üniversite mezunu olarak topluma karşı, görev bilinciyle yetişen bu genç teknikerlerimizin elde edecekleri başarılar sizler için de en büyük gurur kaynağı olacaktır. Sevgili mezunlarımız, almaya hak kazandığınız diploma sadece birer belge değil. Bilgi, emek, özveri ve hayatın somut bir sembolüdür.” ifadelerini kullandı.

MEZUNLARDAN DUYGULU MESAJLAR

Okul birincilerinden Tekstil Giyim Ayakkabı ve Deri Bölümü öğrencisi Şenay Kılıç, mezun olmanın haklı gururu, mutluluğu ve heyecanını yaşadığını belirtti. Kılıç, “Bu kürsüye sadece bir diploma almak için değil, yarım kalan bir hayali tamamlamanın mutluluğunu paylaşmak için çıkıyorum. Çünkü bu başarı sadece eğitim sürecimin değil yıllar içinde biriken sabrın, yeniden başlama cesaretinin ve asla geç olmadığını gösteren inancın ürünüdür.” dedi.

Okul birincilerinden Bilgisayar Teknolojileri Bölümü öğrencisi Muhammet Emin Alay ise, eğitim hayatları boyunca kendilerine yol gösteren aileleri ve hocalarına teşekkür etti. Törende, dereceye giren öğrencilere plaket ve başarı belgeleri verildi. Okul birincilerinin isimleri ise yaş kütüğüne çakılarak ölümsüzleştirildi.