Mezuniyet Töreni ESTÜ’de Gerçekleşti

MEZUNİYET TÖRENİ DÜZENLENDİ

Eskişehir Teknik Üniversitesi’nden (ESTÜ) 2024-2025 akademik yılı mezunları için muhteşem bir tören düzenlendi. Tören, ESTÜ Stadyumu’nda Rektör Prof. Dr. Adnan Özcan, rektör yardımcıları, yönetim kurulu ve senato üyeleri ile akademisyenlerin, öğrenci velileri ve diğer katılımcılara hitap etmesiyle başladı. Yaklaşık 2 bin 700 öğrenci, alanı doldurarak katılımcıları selamladı. Ardından, TEKNOFEST için tasarlanan araçların geçişi gerçekleştirildi. Törende, pilotaj bölümünden bir öğrenci, selamlama uçuşu yaparak katılımcılara hoş bir sürpriz sundu.

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Saygı duruşu ile başlayan törende, gönüllülerden oluşan “Bando Es-Es” grubu eşliğinde İstiklal Marşı okundu. Bu anlamlı etkinlikte, yeni ve eski mezunlar adına yapıldı konuşmalar, ailelerin desteklerinin önemine dikkat çekildi. Rektör Prof. Dr. Özcan, son sınıf öğrencilerini hayata uğurlarken, bu özel ve anlam dolu günü aileleriyle birlikte paylaşmanın gururunu yaşadıklarını dile getirdi. Ailelerin, çocuklarının daha iyi bir dünyada yaşaması için gösterdiği çabanın büyük olduğunu ifade eden Özcan, “Öğrencilerimizin bu önemli başarısındaki payınız ölçülemeyecek kadar büyük. Onlara verdiğiniz destek ve güven için sizlere minnettarız” dedi. Ayrıca, üniversitenin tüm imkanlarını ailelerin hayallerinin gerçekleşmesi için seferber ettiğini belirtti.

GELENEKSEL MEZUNİYET KUTLAMASI

Özcan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bugün evlatlarınızla gurur duyma ve geleceğe umutla bakma günüdür. Bundan sonra bizim ve mezun olan değerli öğrencilerimizin ailelerinin yapması gereken en önemli şeyin onlara güvenmek ve üniversitede edindikleri bilgi birikimini hayata geçirmeleri için destek olunması olduğunun altını çizmek isterim.” Rektör Özcan, ardından üniversite, fakülte ve bölüm birincilerine ödüllerini takdim etti. Öğrenciler, simbiyotik diplomalarını aldıktan sonra keplerini havaya fırlatarak büyük bir coşkuyla mezuniyetlerini kutladı. Tören, ardından düzenlenen konser etkinliği ile devam etti.