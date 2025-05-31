Mezuniyet Töreni Uluslararası Balkan Üniversitesinde

MEZUNİYET TÖRENİ DÜZENLENDİ

Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’teki Uluslararası Balkan Üniversitesinde (IBU) 15. mezuniyet töreni gerçekleştirildi. IBU kampüsünde yapılan bu anlamlı etkinliğe, Kuzey Makedonya Başbakan Yardımcısı ve Çevre ve Alan Planlama Bakanı İzet Mexhiti, Eğitim ve Bilim Bakanı Vesna Janevska, Türkiye’nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy, milletvekilleri, belediye başkanları, siyasiler, ülkedeki Türk ve yerel kurumların temsilcileri, öğrenciler ve aileler katıldı.

ÖĞRENCİLER TOPLUMUN SÜTUNLARI

Başbakan Yardımcısı Mexhiti, konuşmasında “Üniversite, önündeki yolun boyutlarının farkında olanların her zaman ihtiyaç duyduğu bir köprüdür. Cesur ve yorulmayanlar. Öğrenciler bu törenin ve aynı zamanda toplumun ahlaki ve entelektüel sütunlarıdır.” diye belirtti. Eğitim ve Bilim Bakanı Janevska ise bugünün, başta gençler olmak üzere herkes için sevinçli bir gün olduğunu ifade etti. Mezun olan öğrencileri başarılarından ötürü kutlayan Janevska, onların geleceğin liderleri olduğunu ve topluma yön vermeye davet etti.

HAK VE ADALET İÇİN SES YÜKSELTİYORUZ

IBU Rektörü Prof. Dr. Lütfi Sunar, mezuniyetin kutlanmasının yanı sıra, kutlayamayanları da anmak gerektiğini vurguladı. Sunar, “Gazze’de, Filistin’de sizin gibi öğrenciler her şeylerini kaybettiler, okulları toza döndü, hayalleri enkaz altında. Sessiz kalamayız, unutamayız, bir üniversite olarak onlar için sesimizi yükseltiyoruz, Filistinli öğrencilerin yanındayız, Gazze’nin yanındayız.” şeklinde açıklamalarda bulundu.

EĞİTİMİN ÖNEMİ VURGULANDI

Büyükelçi Ulusoy, Türkiye’nin Kuzey Makedonya ile olan tarihi ve kültürel bağlarının yanı sıra, eğitim alanındaki işbirliğinin önemine değindi. Ulusoy, “İnsan merkezli dış politikamız ışığında eğitim dahil Kuzey Makedonya’nın her alanda kalkınmasına çeşitli kurumlarımızla bağımsızlığından bu yana her daim destekledik ve desteklemeye devam edeceğiz. İnsana yapılan yatırımın en önemli yatırım olduğu bilinciyle eğitim ve kültür alanındaki faaliyetlerimizi kesintisiz sürdürüyoruz.” ifadelerini kullandı.

CESUR OLMA ÇAĞRISI

IBU Yönetim Kurulu Üyesi Aydoğan Ademoski, mezun öğrencilere hayatta cesur olmaları çağrısında bulundu. Bu yıl 15’inci mezunlarını veren üniversite, farklı bölümlerinden 350 lisans ve yüksek lisans öğrencisinin eğitimini tamamladığını duyurdu.