Mezuniyet Töreni Yapıldı, Gururluyuz

MEZUNİYET TÖRENİ GERÇEKLEŞTİ

Konya’da Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri için mezuniyet töreni düzenlendi. İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vedat Çakır, Sultan Alparslan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen törende mezun olan öğrencilerin başarıları için sevinçli ve gururlu olduklarını ifade etti. Öğrencilerin gayreti ve emeklerinin fakülteye önemli katkılarda bulunduğunu belirten Çakır, “Bugün burada uzun bir yolculuğun son durağında ama aynı zamanda yeni bir başlangıcın eşiğinde bir aradayız. Yıllar boyunca birlikte yürüdüğümüz yollar artık başka yönlere ayrılacak” şeklinde konuştu.

İLETİŞİMİN TEMELİNİ ANLATTI

Çakır, mezunlara hitap ederek, “Birlikte yazdığımız hikayenin en özel sayfalarından birisi, iletişim her şeyin başı. Belki de insan olmanın özü. Duygularımızı, düşüncelerimizi, hayallerimizi anlatmanın, anlaşılmanın yolu. Sizler bu fakültede sadece meslek öğrenmediniz, aynı zamanda toplumla nasıl bağ kuracağınızı, insanlara nasıl dokunacağınızı, sözcüklerin, görüntülerin ve fikirlerin gücünü öğrendiniz” sözlerini kaydetti. Halkla ilişkilerde güven oluşturmanın, gazetecilikte gerçeğin peşinden koşmanın ve sinemada hayata farklı bakmanın önemine de vurgu yaptı.

TÖRENE YOĞUN KATILIM OLDU

Mezuniyet törenine, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürü Oğuz Tunç, Anadolu Ajansı Konya Bölge Müdürü Rıfat Yerlikaya ve Basın İlan Kurumu Konya Şube Müdürü Mehmet Feramuz Ayan gibi önemli isimler ile öğretim üyeleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.