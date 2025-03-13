Mezunlar, Kariyer Deneyimlerini Öğrencilerle Paylaştı

ÇAYCUMA’DA MEZUNLAR KENDİ TECRÜBELERİNİ PAYLAŞTI

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesindeki Nuran-Celal Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde ‘Girişimcilik’ haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen ‘Mezunlarla söyleşi’ programında, okuldan mezun olan ve kariyer sahibi olan öğrenciler, iş yaşamlarındaki bilgi ve tecrübelerini aktararak öğrencilerin geleceğine ışık tuttular. Bu programda, Nuran-Celal Gülşen MTAL’den mezun olmuş olan elektronik uzmanı Efkan Topuz, tekniker Soner Mantarcı, elektronik ve güvenlik sistemleri alanında faaliyet gösteren Anıl Akbaş ile elektrik uzmanı Yasin Kaya, eğitim alan öğrencilere kariyer yolculukları hakkında bilgiler verdiler.

MEZUNLAR, EĞİTİMİN ÖNEMİNİ VURGULADI

Mezunlar, okulda kazandıkları bilgilerin önemine değinirken, iş hayatında başarılı olabilmek için dürüstlük, ahlak ve çalışkanlığın temeli olduğunun altını çizdiler. Öğrencilere kariyer planlamalarının yanı sıra girişimcilik hakkında da rehberlik eden mezunlar, deneyimlerini aktararak gençlerin geleceklerine yön vermelerine yardımcı oldular. Oturum sonunda, mezunlara katkılarından dolayı plaket takdim edilerek teşekkür edildi.