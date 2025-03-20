MFÖ’den Akustik Albüm Geliyor

TÜRK MÜZİĞİNDE YENİ BİR DÖNEM BAŞLATIYOR

Türk müziğinin ikonik grubu MFÖ, dinleyicileriyle yeni bir projede buluşacak. Müziğin uzun yıllar süren serüveninde farklı yaş gruplarına hitap eden MFÖ, sürpriz bir akustik albüm ile müzikseverlerin karşısına çıkıyor. Grubun her döneme damga vuran sevilen parçaları, bu albümle birlikte nostaljik bir keşif sunacak. “MFÖ En İyiler Akustik, Vol. 1” adı altında yayımlanacak olan albüm, MFÖ’nün yıllardır beğenilen eserlerinin akustik yorumlarını barındırıyor.

ÖZKAN UĞUR’UN ANISI CANLANIYOR

Albümün kaydı, Özkan Uğur’un vefatından önce tamamlandı. Bu akustik çalışma, hem Uğur’un anısını yaşatacak hem de MFÖ’nün müziğini tüm grup üyeleriyle son bir kez dinleyicilere sunacak. Özkan Uğur’un kaybı, Türkiye’yi derinden etkilerken MF olarak Mazhar, Fuat ve Özkan’ın son bir araya geldiği bu albüm, efsane grubun ilk akustik cover albümü özelliği taşıyor. Unutulmaz ve nesilden nesile sevilen parçalar, bu kez akustik düzenlemeleriyle dinleyiciye ulaşacak.

NOSTALJİ DOLU ŞARKILAR

“7’den 70’e” her kuşağa hitap eden parçalar arasında “Sarı Laleler, Yandım, Vurgun Yedim, Ne Bileyim Ben, Benim Hala Umudum Var, Ali Desidero, Sude, Deli Deli, Buselik Makamına, Sevdim Bir Kere, Aşkın Kenarından” gibi eserler yer alıyor. Bu parçalar efsane üçlü tarafından akustik aranjmanlarla yeniden seslendiriliyor. Dinleyicilerin büyük bir merakla beklediği “MFÖ En İyiler Akustik, Vol.1” albümünün çıkış parçası ise Mazhar Alanson’a ait olan “Sarı Laleler” eseri. Şarkının klibi, Özkan Uğur’un da yer aldığı görüntülerle Kemal Başbuğ tarafından yönetiliyor.

İSTANBUL’DAN YENİ BİR SOLUK

MFÖ’nün yeni albümü, Türk müziğinin kalbi İstanbul’dan tüm müzikseverlere ulaşacak ve özlenen melodileri akustik bir bakış açısıyla dinleyiciye sunacak. Bu çalışma, hem gruptaki üyelerin bir arada olma anısını tazeleyecek hem de müzikseverleri nostaljik bir yolculuğa çıkaracak.