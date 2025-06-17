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Mfö’nün Şarkısında Geçmeyen Kişi A

TARİHİ VE MİTOLOJİK KİŞİLER

MFÖ’nün “Ali Desidero” adlı parçasında geçen tarihi ve mitolojik figürlerden biri hakkında sorulan “Hangisi, MFÖ’nün ‘Ali Desidero’ adlı şarkısında adı geçen tarihî ve mitolojik kişilerden biri değildir?” sorusu yarışma programında merak uyandırdı.

CEVAP SEÇENEKLERİ

Seçenekler arasında Herkül, Machiavelli, Luther ve Afrodit bulunuyor. Bu seçenekler içinde “Herkül” dışında kalanlar, şarkıda adı geçen isimler arasında yer almıyor.

Bu bağlamda doğru cevap “A: Herkül” olarak belirleniyor.

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