MGK bugün toplanıyor

Milli Güvenlik Kurulu, bugün yoğun gündemi görüşmek üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor.

Milli Güvenlik Kurulu bugün yoğun bir gündemde toplanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlık edeceği toplantıda iç ve dış gündemdeki gelişmeler ele alınacak. Yunanistan’ın Ege’deki provokatif adımları, Suriye’nin kuzeyindeki terör tehdidi ve Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş, öncelikli gündem başlıkları olacak.

Yunanistan’ın Ege’de tansiyonu yükselten adımları, gayriaskeri statüdeki adaların silahlandırılması, yurt içi ve sınır ötesindeki terörle mücadele operasyonları ve Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın bölgeye etkileri…

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), kritik başlıklarla Beştepe’de toplanacak.

Yunanistan’ın provokatif adımları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığındaki toplantıda Yunanistan’ın gerilimi artıran adımları kapsamlı bir şekilde ele alınacak.

Ege’deki adaların uluslararası hukuk çiğnenerek silahlandırılması ve Yunanistan’daki Amerikan üslerinin artması başta olmak üzere son gelişmeler değerlendirilecek.

Yurt içi ve sınır ötesinde terörle mücadele operasyonları da kurulun gündeminde yer alacak. Özellikle Suriye’nin kuzeyinde devam eden mevcut operasyonlar ve bundan sonra atılacak adımlar masaya yatırılacak.

Tahıl anlaşmasının takibi ve ateşkes çabaları değerlendirilecek

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş…

Son olarak esir takasında kritik rol oynayan Ankara’nın diplomatik girişimleri devam ediyor. MGK’da savaşın etkileri, tahıl koridoru anlaşmasının takibi ve ateşkes çabaları gözden geçirilecek.

Yazılı açıklama yapılacak

Milli Güvenlik Kurulu toplantısında alınan kararlar, toplantı sonrası yapılacak yazılı açıklama ile kamuoyu ile paylaşılacak.