Mgk’dan Terörle Mücadelede Kararlılık Mesajı

MİLLİ GÜVENLİK KURULU TOPLANTISI VE AÇIKLAMALAR

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde toplandı. Toplantıda yapılan açıklamada, “Bölücü terör örgütünün kendisini feshi, silah bırakması ve silahsızlanması ile tüm uzantılarının tasfiyesi sürecinin yakından ve titizlikle takibine devam edileceğinin altı çizilmiştir” denildi. PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere milli birlik ve beraberliğe yönelik her türlü tehdit için yurt içinde ve yurt dışında sürdürülen operasyonlarla ilgili bilgi verildi.

Bildiride, “Aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin fedakarlığı, milletimizin feraseti ve azmi ile devletimizin dirayeti neticesinde terörsüz Türkiye hedefine ulaşılmasıyla; milli birlik ve beraberliğimizin daha da pekişeceği, tüm vatandaşlarımızın huzur ve refahının artacağı, ülkemizin sosyoekonomik gelişiminin ve kalkınma sürecinin hızlanacağı, demokrasimizin güçleneceği” bilgisine yer verildi. Türkiye’nin, Suriye’de kalıcı huzur ve istikrarın sağlanması yönündeki gayretlerine destek vermeye devam edeceği vurgulandı.

SURİYE’DE GÜVENLİK VE İSTİKRAR

Bildiride, istikrarı bozma amacı güden kışkırtmaların dikkatle izlendiği, Suriye’nin toprak bütünlüğü ile dini, mezhebi ve etnik kimliklerinin korunacağı ifade edildi. Filistin meselesine yönelik son durum ele alındı ve “İsrail’in ısrarla tatbik ettiği soykırım, istila ve işgal politikalarına son vererek bir an evvel ateşkes rejimine geri dönmesi ile insani yardımların engelsiz ve yeterli şekilde bölgeye ulaştırılması gerektiğine dikkat çekildi.” denildi. Gazze halkının özgürce yaşayabilmesi için meşru adımlar atılacağı ve harap Gazze’nin yeniden inşası için çabaların sürdürüleceği ifade edildi.

Rusya-Ukrayna Savaşı’na dair müzakerelere öncelik verilmesine memnuniyet duyulduğu belirtilen bildiride, Türkiye’nin sürecin adil bir anlaşma ile sonuçlanması için inisiyatif almaya devam edeceği kaydedildi. Ayrıca, Bosna Hersek’in egemenliğine yönelik sarsılmaz desteğin yeniden teyit edildiği ve Türkiye’nin Balkanlar’daki barış ve istikrar için çaba harcayacağı bildirildi.

GÜVENLİK VE İŞBİRLİĞİ

Türkiye’nin “jeopolitik konumunun sunduğu imkanlar ile üstün askeri gücü ve gelişmiş savunma sanayisinden” yararlanarak uluslararası ittifaklara katkı sunacağı ifade edildi. Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin canlanmasına dikkat çekilirken, Türkiye’nin Avrupa’nın güvenliğine yönelik planlamalardaki vazgeçilmez rolüne işaret edildi.