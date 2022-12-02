MGK: Tek hedefimiz terör örgütleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulu’nda gündem terörle mücadeleydi.

Türkiye’nin güney sınırında terör örgütlerine müsaade edilmeyeceği vurgulandı. Bildiride, Yunanistan’ın hukuku ve antlaşmaları ihlal eden faaliyetlerine son vermesi gerektiği ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen toplantı, 3 saat 10 dakika sürdü.

MGK toplantısının ardından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

– PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere, milli birlik ve beraberliğimiz ile bekamıza yönelik her türlü tehdir ve tehlikeye karşı yurt içinde ve yurt dışında azim, kararlılık ve başarıyla icra edilen operasyonlar hakkında kurula bilgi sunulmuş ve ilave tedbirler müzakere edilmiştir.