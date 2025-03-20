MGK Toplandı: Terörle Mücadele Toplantısı Yapıldı

TOPLANTININ AYRINTILARI

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşliğinde toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen bu toplantı yaklaşık 2,5 saat sürdü. Toplantının ardından 7 maddelik bir bildiri yayımlandı. Bildiride, terör örgütü PKK’nın feshi sürecine dair “Bölücü terör örgütünün kendisini feshi, silah bırakması ve silahsızlanması ile tüm uzantılarının tasfiyesi sürecinin yakından ve titizlikle takibine devam edileceğinin altı çizilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

TERÖR OPERASYONLARI VE SÜREÇLER

Toplantıda, PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ gibi terör örgütleri başta olmak üzere, millî birlik ve beraberliğe yönelik tehditlere karşı yurt içinde ve dışında gerçekleştiren operasyonlarla son dönemdeki uluslararası gelişmelere dair kurula bilgi verildi. Ayrıca, “Aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin fedakarlığı, milletimizin feraseti ve azmi ile devletimizin dirayeti neticesinde terörsüz Türkiye hedefine ulaşılmasıyla, millî birlik ve beraberliğimizin daha da pekişeceği, tüm vatandaşlarımızın huzur ve refahının artacağı” değerlendirildi. Bu bağlamda, bölücü terör örgütünün kendisini feshi ve bu süreçteki gelişmelerin yakından izlendiği vurgulandı.

SURİYE’DE İSTİKRARIN SAĞLANMASI

Türkiye’nin, Suriye’de yeni yönetimin kalıcı huzur ve istikrarı sağlaması yönündeki çabalarına destek vermeye devam edeceği ifade edildi. Ayrıca, “Suriye’nin toprak bütünlüğü, tüm dinî, mezhebî ve etnik kimlikleri ile üniter yapısının muhafazasına matuf yaklaşımın korunacağı” belirtildi.

FİLİSTİN MESELESİNE YAKLAŞIM

Filistin konusundaki son durumu ele alan toplantıda, İsrail’in uyguladığı soykırım politikalarına son vermesi gerektiği ve Gazze halkının özgürce yaşayabilmesi için gerekli adımların atılması gerektiği ifade edildi. Ayrıca, Gazze’nin yeniden inşa edilmesine yönelik çabaların sürdürüleceği kaydedildi.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI’NDAKİ GELİŞMELER

Rusya-Ukrayna Savaşı’ndaki müzakerelere odaklanılması memnuniyetle karşılandı. Ülkenin, sürecin adil bir anlaşma ile sonuçlanması ve kalıcı barışın sağlanması adına inisiyatif üstlenmeye devam edeceği belirtildi.

BOSNA HERSEK’E DESTEK

Bosna Hersek’in egemenliğine duyulan sarsılmaz destek yeniden teyit edildi. Türkiye’nin, Balkanlar’daki barış ve istikrarı korumak amacıyla gerekli adımları atmaya devam edeceği değerlendirildi.

JEOPOLİTİK KONUM VE SAVUNMA SANAYİSİ

Türkiye’nin, jeopolitik konumunun sunduğu fırsatlar, askeri gücü ve gelişmiş savunma sanayisinden yararlanarak güvenlik ve iş birliği alanındaki katkılarının önemine vurgu yapıldı. Ayrıca, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin canlanmasının ve Avrupa’nın güvenliğine katkıda bulunmanın önemi vurgulandı.