MGK yarın toplanıyor

Milli Güvenlik Kurulu, yarın terörle mücadele operasyonları ve bölgesel gelişmeleri görüşmek üzere toplanacak.
Terör örgütünün kış üslenmesine yönelik yurt içi ve dışında yapılan operasyonlarındaki son durum ele alınacak.
Terörle mücadele ele alınacak
Sahadan gelen istihbarat raporları doğrultusunda yeni operasyonlar masaya yatırılacak.
Bölgesel gelişmeler başlığında Suriye’nin kuzeyindeki terör yapılanmaları başta olmak üzere sahadaki son durum görüşülecek.
Doğu Akdeniz’de Yunanistan ve Rum Kesimi’nin provakatif adımları karşısında atılacak adımlar ele alınacak.
Afganistan, Libya ve Karabağ’daki son durum değerlendirilecek.