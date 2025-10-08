MGM’den 36 ile sarı kodlu yağış uyarısı

GENEL HAVA DURUMU

Türkiye, sonbaharın belli başlı dalgalanmalarını yaşıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı 8 Ekim 2025 Çarşamba akşamı açıklamaya göre, 9 Ekim günü kuzey, iç ve batı bölgeleri parçalı ve çok bulutlu bir hava ile karşı karşıya kalacak. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Batı Karadeniz’in yanı sıra Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Samsun, Giresun, Gaziantep ve Kilis çevresi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış alacak. Ülkenin geri kalan kesimi ise az bulutlu ve açık bir hava ile geçecek.

YAĞIŞLARIN ETKİLİ OLDUĞU BÖLGELER

Yağışların en yoğun olacağı yerler Marmara’nın doğusu, Ege genelinde, Akdeniz kıyıları ve İç Anadolu olarak ön görülüyor. Özellikle İzmir, Muğla, Aydın, Manisa, Kütahya, Sakarya, Bilecik, Bursa’nın doğusu, Isparta, Burdur, Bolu, Karabük, Zonguldak, Bartın, Düzce, Anamur, Osmaniye, Adana’nın doğusu ve Hatay’ın kıyı alanları kuvvetli yağış alacak. Antalya’nın doğu ilçelerinde ise yerel şiddetli ve aşırı yağış olasılığı var; bu durum sel ve su baskınlarına yol açabilir. Yağışlı bölgelerde sıcaklıklar 4 ila 6 derece azalacakken, diğer yerlerde mevsim normallerinin üstünde kalacak. Örneğin, Ege’de 18-20°C, Güneydoğu’da ise 30°C’ye kadar yükselebilecek.

RUZGAR DURUMU

Rüzgarlar güneyli yönlerden hafif ve orta kuvvette esecek fakat Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güneydoğusu, Doğu Karadeniz’in içleri ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda 40-70 km/saat hızla kuvvetli olacak. Bu, özellikle yüksek kesimlerde çatı uçması ya da soba zehirlenmelerini artırma potansiyeline sahip. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Adana, Ağrı, Antalya, Artvin, Bingöl, Bitlis, Burdur, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, Kars, Kayseri, Kırşehir, Konya, Malatya, Kahramanmaraş, Muş, Nevşehir, Niğde, Rize, Sivas, Trabzon, Tunceli, Van, Yozgat, Aksaray, Bayburt, Karaman, Ardahan ve Osmaniye için sarı kod uyarısı yaptı.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU

Marmara, parçalı ve çok bulutlu, doğusunda ise yarın sabah saatlerinde kuzeyinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Özellikle Sakarya, Bilecik ve Bursa’nın doğusunda yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor. Ege Bölgesi genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor. Bu doğrultuda İzmir, Manisa, Kütahya, Muğla ve Aydın çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Akdeniz Bölgesi’nde de parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor, özellikle Antalya, Anamur, Burdur, Isparta, Osmaniye çevrelerinde yer yer kuvvetli, doğu ilçelerinde ise şiddetli ve aşırı yağış ihtimali var. İç Anadolu ve Batı Karadeniz’de de benzer bir hava durumu geçerli olacak; bu bölgelerde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.

Orta ve Doğu Karadeniz’de ise parçalı ve az bulutlu olmakla beraber, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Doğu Anadolu Bölgesi’nin kuzey ve doğusunda güneyli yönlerden rüzgarların kuvvetli esmesi bekleniyor. Süreç içerisinde sıcaklıklar yer yer değişiklik gösteriyor, bazı bölgelerde 30°C’lere kadar yükselebiliyor.