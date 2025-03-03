MGM’den Yağış ve Kar Yağışı Uyarısı

METEOROLOJİK TAHMİNLER

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) verilerine göre, Marmara’nın doğusu, Güney ve İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu’nun güneyi ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Muş, Bitlis, Bingöl, Van, Hakkari, Adıyaman, Diyarbakır, Siirt, Osmaniye, Kahramanmaraş, Ankara, Eskişehir’in güneyi ve Adana’nın kuzey çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara’nın doğusu, Güney ve İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz kıyıları, Karadeniz kıyıları, Manisa, Denizli, Ankara, Eskişehir’in güneyi, Adana’nın kuzey kesimleri, Osmaniye, Kahramanmaraş, Adıyaman, Diyarbakır ve Siirt çevrelerinde yağmur ve sağanak, diğer yerlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI

MGM, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Karaman, Niğde, Kayseri, Sivas, Erzincan, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yer yer kuvvetli kar yağışı beklendiğini bildirdi. Aynı zamanda, yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ile birlikte pus ve yer yer sis meydana gelirken, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor. MGM, kuvvetli kar yağışı, kuvvetli rüzgar, çığ tehlikesi ve buzlanma olaylarının oluşturabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşları uyarıyor.

HAFTA İÇİ HAVA DURUMU

Hava sıcaklıkları hakkında ise Ankara’da en yüksek 10, en düşük 3; İstanbul’da en yüksek 9, en düşük 6; İzmir’de en yüksek 15, en düşük 9 derece olması bekleniyor. Bu haftaki hava durumu, özellikle yağışlar ve buzlanma nedeniyle dikkatle takip edilmeli.