MGM, Fırtına Nedeniyle Yasak Getirdi

FIRTINA UYARISI VE YASAKLAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), bugünden itibaren Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege bölgelerinde fırtına uyarısı yapıyor. Bu durum neticesinde, Tekirdağ’ın Marmara Denizi’ne kıyısı olan 3 ilçesinde 3 gün, Karadeniz’e kıyısı olan 1 ilçede ise 2 gün süreyle denize girmek yasaklandı. MGM’nin İstanbul Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, bugün, cuma ve cumartesi günleri Batı Karadeniz, Kuzey Ege ve Marmara Denizi’nde fırtına etkisi bekleniyor.

RÜZGAR VE FIRTINA BEKLENTİLERİ

Açıklamada, “Batı Karadeniz’de rüzgarın, öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, cuma günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir.” denildiği gibi, Marmara’da da benzer bir durum öngörülüyor. Rüzgarın, öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına olarak eseceği tahmin ediliyor ve fırtınanın cumartesi günü akşam saatlerinden sonra etkisini yitireceği ifade ediliyor.

DENİZE GİRME YASAKLARI

MGM’nin uyarısı sonrasında Tekirdağ Valiliği, Marmara Denizi’ne kıyısı bulunan Marmaraereğlisi, Şarköy ve Süleymanpaşa ilçelerinde 3 gün, Karadeniz’e kıyısı olan Saray ilçesinde ise 2 gün boyunca denize girmeyi yasakladı. Valilikten yapılan açıklamada, “Meteoroloji Genel Müdürlüğünce alınan verilere göre ve kıyısı bulunduğumuz denizlerimizin genel durumu göz önüne alınarak, vatandaşlarımızın can güvenliğinin tehlikeye girmemesi amacı ile Marmaraereğlisi ilçemiz Sultanköy Mahallemizde, Şarköy ve Süleymanpaşa ilçelerimiz genelinde 14-15-16/08/2025 tarihlerinde 3 gün süreli, Saray ilçemiz genelinde ise 14-15/08/2025 tarihlerinde denize girmek yasaklanmıştır.” denildi. Ayrıca, yasak olan plajlara kırmızı bayrak asıldı.