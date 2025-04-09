MGM, Kar Yağışı Bekliyor. Kırıkkale Okullar Tatil Mi?

METEOROLOJİK UYARILAR VE HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Türkiye’nin pek çok bölgesinde kar yağışı, gök gürültülü sağanak ve ani sıcaklık düşüşleri olacağını bildirdi. Mevsimsel değişikliklere karşı halkın tedbirli olması gerektiği ifade edildi. Bu uyarılar, 10 Nisan Perşembe günü Kırıkkale’deki okulların tatil olup olmayacağı sorusunu gündeme getirdi. Kırıkkale’de okullar tatil mi? Son dakika gelişmeleriyle Kırıkkale’de okul yok mu?

SOĞUK HAVANIN ETKİSİ

Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, ülkemizin 07 Nisan 2025 Pazartesi gününden itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girmesi bekleniyor. Şu anda mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, Pazartesi günü kuzeybatı kesimlerden başlamak üzere yurt genelinde azalarak batı kesimlerde mevsim normallerinin 4 ila 6 derece, diğer bölgelerde ise 8 ila 10 derece altına inmesi öngörülüyor. Soğuk havanın, Türkiye’nin batı kesimlerinde hafta sonuna kadar, doğu kesimlerinde ise önümüzdeki hafta başına kadar etkili olması bekleniyor.

ZİRAİ DON RİSKİ

Soğuk havayla birlikte, yüksek kesimler başta olmak üzere kuzey, iç ve doğu bölgelerde yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlarının görülmesi tahmin ediliyor. Gece sıcaklıklarındaki ani düşüşe bağlı olarak, tarımsal faaliyetlerin sürdüğü Marmara’nın güneydoğusu, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun batısında zirai don riski bulunuyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kar yağışı, zirai don ve buzlanma olaylarına yönelik hazırlanacak tahmin ve meteorolojik erken uyarıların dikkatle takip edilmesi büyük önem taşıyor.

İLGİLİ UYARILAR VE FIRTINA TAHMİNLERİ

Bazı il merkezlerinde 07 Nisan ile 13 Nisan 2025 tarihleri arasında en düşük hava sıcaklıklarının belirtilen değerlere kadar düşmesi bekleniyor. Güney Ege’nin güneyindeki açık alanlarda (Marmaris-Kaş), yarın (10.04.2025) öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor. Fırtınanın aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Yapılan son değerlendirmelerde, bu gece saatleri ile yarın (Perşembe) sabah saatlerinde Marmara’nın güney ve doğusu, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde zirai don olayları beklenmekte. Tarımsal faaliyetlerde bulunan vatandaşların Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından il ve ilçeler için hazırlanan sıcaklık tahminlerini dikkatlice takip etmeleri ve zirai don tehlikesine karşı tedbirli olmaları gerekiyor. Kırıkkale Valiliği’nden konu ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Sayfamızı takip edebilirsiniz.