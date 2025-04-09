MGM, Kar Yağışı Bekliyor. Okul Tatil Mi?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Türkiye’nin pek çok yerine kar yağışı, gök gürültülü sağanak ve ani sıcaklık düşüşleri olacağını duyurdu. Mevsimsel değişikliklere karşı halkın dikkatli olması gerektiği ifade edildi. Bu durum, 10 Nisan Perşembe günü Nevşehir’deki okulların tatil olup olmayacağı sorusunu gündeme taşıdı. Nevşehir’de okullar tatil mi? 10 Nisan Perşembe okul yok mu?

NEVŞEHİR VALİLİĞİ’NDEN AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Nevşehir Valiliği’nin bu konuyla ilgili bir açıklama yapmadığı bildirildi. Meteorolojik değerlendirmelere göre; ülkemizin 7 Nisan 2025 tarihinden itibaren kuzeybatı bölgelerden başlayarak Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girmesi bekleniyor. Hala mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, 7 Nisan’dan itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak yurt genelinde azalarak batı taraflarda mevsim normallerinin 4 ila 6 derece, diğer bölgelerde ise 8 ila 10 derece altına düşeceği tahmin ediliyor. Soğuk havanın, Türkiye’nin batı kesimlerinde hafta sonuna kadar, doğu kesimlerinde ise önümüzdeki hafta başına kadar etkili olması öngörülüyor.

SOĞUK HAVA VE KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Soğuk havayla birlikte, yüksek kesimlerde başta olmak üzere kuzey, iç ve doğu bölgelerde yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlarının görülmesi tahmin ediliyor. Gece sıcaklıklarındaki ani düşüş nedeniyle, tarımsal faaliyetlerin devam ettiği Marmara’nın güneydoğusu, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu, Karadeniz’in iç bölgeleri ve Doğu Anadolu’nun batısında zirai don riski bulunuyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kar yağışı, zirai don ve buzlanma ile ilgili hazırlanan tahmin ve meteorolojik erken uyarıların izlenmesi önem arz ediyor.

HAVA DURUMU VE RİSKLER DİKKATLE TAKİP EDİLMELİ

Bazı il merkezlerinde; 7 Nisan ile 13 Nisan 2025 tarihleri arasında en düşük hava sıcaklıklarının aşağıda belirtilen değerlere (°C) kadar düşeceği tahmin ediliyor. Güney Ege’nin güney kısmında (Marmaris-Kaş) rüzgar, 10 Nisan 2025’te öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor. Fırtınanın aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Son değerlendirmelere göre; bu gece ile yarın sabah saatlerinde Marmara’nın güney ve doğusu, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde zirai don hadisesi öngörülüyor. Tarımsal faaliyetlerle ilgilenen vatandaşların Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından il ve ilçeler için yapılan sıcaklık tahminlerini dikkatle takip etmeleri ve zirai don tehlikesine karşı tedbirli olmaları önem taşıyor.