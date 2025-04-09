MGM, Kar Yağışı ve Sıcaklık Düşüşü Bekliyor

MEVSİMSEL DEĞİŞİKLİKLER VE TEDBİRLER

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Türkiye’nin birçok bölgesinde kar yağışı, gök gürültülü sağanak ve ani sıcaklık düşüşleri beklendiğini duyurdu. Mevsimsel değişikliklere karşı halkın dikkatli olması gerektiği vurgulandı. Bu durum, 10 Nisan Perşembe günü Nevşehir’deki okulların tatil olup olmayacağı sorusunu gündeme getiriyor. “Okullar yarın tatil mi? 10 Nisan Perşembe okul yok mu?” soruları havada kalırken, valiliklerden henüz bir açıklama gelmedi. Gelişmeleri takip edebilirsiniz.

SOĞUK VE YAĞIŞLI HAVA ETKİSİ

Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, 7 Nisan 2025 Pazartesi gününden itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı havanın etkili olacağı öngörülüyor. Hava sıcaklıklarının Pazartesi günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak yurdumuz genelinde zamanla azalması bekleniyor. Batı kesimlerde mevsim normallerinin 4 ila 6 derece, diğer bölgelerde ise 8 ila 10 derece altına inmesi hesaplanıyor. Soğuk havanın, ülkemizin batı kesimlerinde hafta sonuna kadar, doğu kesimlerinde ise önümüzdeki hafta başına kadar etkisini sürdüreceği düşünülüyor.

KAR YAĞIŞI VE ZİRAİ DON RİSKİ

Soğuk havayla birlikte, yüksek kesimler dahil olmak üzere kuzey, iç ve doğu bölgelerde yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışı görüleceği öngörülüyor. Gece sıcaklıklarında ani düşüşler tarımsal faaliyetlerin devam ettiği Marmara’nın güneydoğusu, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun batısında zirai don riski oluşturuyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından, kar yağışı, zirai don ve buzlanma yönündeki tahmin ve meteorolojik uyarıların takip edilmesi gerektiği belirtiliyor.

ŞİDDETLİ RÜZGAR VE DON BEKLENTİSİ

Bazı il merkezlerinde 7 Nisan ile 13 Nisan 2025 tarihleri arasında hava sıcaklıklarının belirli seviyelere düşmesi bekleniyor. Güney Ege’nin güney açıklarında (Marmaris-Kaş) rüzgarın, 10 Nisan 2025 öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybetmesi düşünülüyor. Yapılan değerlendirmelere göre, bu gece saatleri ile yarın sabah saatlerinde Marmara’nın güney ve doğusunda, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu’nun kuzey ve batısında ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde zirai don olayları bekleniyor. Tarımsal faaliyetle uğraşan vatandaşların, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan sıcaklık tahminlerini dikkatle takip etmeleri ve zirai don tehlikesine karşı tedbir almaları önem arz ediyor.