MGM, Kar Yağışı Ve Soğuk Hava Uyarısı Yaptı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Türkiye’nin birçok bölgesinde kar yağışı, gök gürültülü sağanak ve ani sıcaklık düşüşleri olacağını açıkladı. Mevsimsel değişikliklere karşı halkın dikkatli olması gerektiği ifade edildi. Bu durum, 10 Nisan Perşembe günü Bayburt’taki okulların tatil olup olmayacağı sorusunu gündeme getirdi. Bayburt okullar tatil mi? 10 Nisan Perşembe Bayburt’ta okul yok mu?

Meteorolojik DEĞERLENDİRME

Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, ülkemizin 07 Nisan 2025 Pazartesi gününden itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girecek. Halen mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, Pazartesi günü kuzeybatı bölgelerden başlamak üzere zamanla ülke genelinde düşerek batı kesimlerde mevsim normallerinin 4 ila 6 derece, diğer bölgelerde ise 8 ila 10 derece altına inmesi öngörülüyor. Soğuk havanın, Türkiye’nin batı kesimlerinde hafta sonuna kadar, doğu kesimlerinde ise bir sonraki hafta başına kadar etkili olması bekleniyor.

DON RİSKİ VE KAR YAĞIŞI

Soğuk havayla birlikte, yüksek kesimler başta olmak üzere kuzey, iç ve doğu bölgelerde yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlarının görüleceği tahmin ediliyor. Gece sıcaklıklarının ani düşüşü nedeniyle tarımsal faaliyetlerin sürdürülmeye devam ettiği Marmara’nın güneydoğusu, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun batısında zirai don riski bulunmaktadır. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kar yağışı, zirai don ve buzlanma olayları ile ilgili açıklanacak tahminlerin yakından takip edilmesi büyük önem taşıyor.

RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI

Bazı il merkezlerimizde, 07 Nisan ile 13 Nisan 2025 tarihlerinde hava sıcaklıklarının aşağıda belirtilen değerlere kadar düşeceği bekleniyor. Güney Ege’nin güneyinin açıklarında (Marmaris-Kaş) rüzgarın, 10 Nisan 2025 öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın aynı gün gece saatlerinde etkisini yitirmesi öngörülüyor. Yapılan son değerlendirmelere göre, bu gece saatleri ile yarın sabah saatlerinde Marmara’nın güney ve doğusu, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde zirai don olayının bekleniyor. Tarımsal faaliyetlerle ilgilenen vatandaşların Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından il ve ilçeler için hazırlanan sıcaklık tahminlerini dikkatle takip etmeleri ve zirai don tehlikesine karşı hazırlıklı olmaları büyük önem taşıyor. Bayburt Valiliği’nden konu ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Sayfamızı takip etmeyi unutmayın.