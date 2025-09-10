Mgm’nin Haritası Kuraklığı Gösteriyor

KURAKLIK HARİTASI VE BÖLGESİSEL ETKİLERİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son kuraklık haritası, Türkiye’nin büyük bölümünde şiddetli ve olağanüstü kuraklık durumunun gözlemlendiğini gösteriyor. İç Anadolu, Ege’nin iç kısımları ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri bu konuda alarm veriyor. MGM’nin Ağustos 2024 – Temmuz 2025 arasında geçerli olan 12 aylık kuraklık haritasına göre, Türkiye’nin önemli bir kısmı “şiddetli” ve “olağanüstü kurak” kategorilerinde yer almakta. Yalnızca Doğu Karadeniz ile Kuzeydoğu Anadolu bölgelerinde yağışların normal seviyelerde olması dikkat çekiyor.

İÇ ANADOLU VE EGE BÖLGESİNDEKİ DURUM

Haritaya bakıldığında, İç Anadolu’nun hemen hemen tamamı olağanüstü kuraklık koşulları altında. Konya, Aksaray, Niğde, Nevşehir ve Kayseri’nin büyük bölümü, Yozgat, Kırıkkale ve Ankara çevresi en yüksek kuraklık seviyelerini yaşıyor. Ege Bölgesi’nde ise Manisa, Uşak, Afyonkarahisar, Kütahya ve Denizli çevreleri en kurak iller arasında yer almakta. Akdeniz’in iç kısımlarında Isparta, Burdur ve Antalya’nın kuzeydoğusu, kuraklığın yoğun hissedildiği yerler olarak öne çıkıyor.

GÜNEYDOĞU VE DOĞU KARADENİZ’DEKİ DURUM

Şanlıurfa, Mardin ve Diyarbakır çevresinde “çok şiddetli kuraklık” söz konusu. Hakkari ve Şırnak bölgeleri ise “aşırı kurak” kategorisinde bulunmakta. Malatya ve Elazığ çevresi orta kuraklık seviyesine düşüyor. Doğu Karadeniz’de Rize, Trabzon, Artvin ve Erzurum ile Kars çevresi yağışların yüksekliği sayesinde normal ve nemli kategorilerde yer alıyor. Batı Karadeniz’de Zonguldak, Bartın ve Sinop çevrelerinde hafif nemli değerler gözlemleniyor. Trakya ve Edirne çevresinde aşırı kuraklık yaşanırken, İstanbul ve çevresi orta ile şiddetli kuraklık durumu arasında yer almakta. Güney Marmara’da ise Balıkesir ve Çanakkale civarında kuraklığın etkileri artmaya devam ediyor.

TEHDİT VE RİSKLER

MGM’nin raporu, Türkiye’nin büyük kısmının ciddi bir kuraklık tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Uzmanlar, özellikle İç Anadolu, Güneydoğu ve Batı bölgelerinde su kaynakları ile tarımsal üretim açısından risklerin giderek büyüdüğüne dikkat çekiyor.