MGM Raporuna Göre Yerel Sağanak Bekleniyor

YURT GENELİNDE PARÇALI VE ÇOK BULUTLU HAVA HAKİM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son verilerine göre, Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda yükseklerde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

KUZEYDOĞU VE GÜNEYDOĞU’DA TOZ TAŞINIMI UYARISI

Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç kesimlerde pus ve yer yer sis etkili olacak. Doğu Anadolu’nun doğusu ile Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı görülebilir. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmezken, rüzgar genellikle güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek. Yağış anında ise yer yer kuvvetli rüzgar öngörülüyor.

11 İL İÇİN SARI KODLU YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji, 11 il için sarı kodlu uyarı yayınladı. Adıyaman, Antalya, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Malatya, Siirt, Tunceli, Batman ve Şırnak’ta kuvvetli sağanak yağış ile kar yağışı beklendiği için uyarı verildi. Bu bölgelerde yağışların yer yer şiddetli olması ve olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olunması gerekiyor.

AYDIN, MUĞLA VE İZMİR’DE KUVVETLİ SAĞANAK BEKLENTİSİ

Aydın, Muğla çevreleri ile İzmir’in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Antalya’nın kuzey ve doğusu, Adana, Mersin, Osmaniye ve Hatay kıyılarında da benzer şekilde şiddetli yağışlar görülebilir. Yağışların gök gürültülü sağanak şeklinde olması ve ani sel riskine karşı tedbir alınması öneriliyor.

DOĞU KARADENİZ VE DOĞU ANADOLU’DA KARLI HAVA

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda yükseklerde karla karışık yağmur ve kar görülebilir. Tunceli, Bingöl, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölgede sabah saatlerinde toz taşınımı da etkili olabilir.