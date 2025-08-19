MGM, Trakya’da Kuvvetli Yağış Uyarısı Yaptı

TRAKYA’DA ŞİDDETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Trakya bölgesinde bugünden itibaren şiddetli yağış beklediklerini duyurdu. Bu uyarı sonrası Edirne’de sağanak yağış etkisini göstermeye başladı. MGM İstanbul Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.” denildi.

OLUMSUZLUKLARA KARŞI DİKKAT

Açıklamada ayrıca, “Akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.” ifadesi yer aldı. Uyarının ardından Edirne’deki sağanak etkili olurken, hava sıcaklığının 26 derece olduğu görüldü. Sağanak nedeniyle hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar kapalı alanlara sığındı.

SU BİRİKİNTİLERİ OLUŞTU

Bazı cadde ve sokaklarda su birikintilerinin meydana geldiği bildirildi. Yağışın akşam saatlerine kadar yer yer etkili olacağı vurgulandı.