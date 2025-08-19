MGM, Trakya İçin Şiddetli Yağış Uyarısı

ŞİDDETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugünden itibaren Trakya bölgesi için şiddetli yağış uyarısı yaptı. Uyarı sonrasında Edirne’de sağanak yağış etkili olmaya başladı. MGM İstanbul Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, bugün Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ için bu uyarıyı iletti. Açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor” ifadesi yer aldı.

OLUMSUZLUKLARA KARŞI DİKKAT

Açıklamada, akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen yağışlarla birlikte “sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi. Edirne’de etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkileyerek bazı insanları kapalı alanlara sığınmaya zorladı. Hava sıcaklığının 26 derece olduğu şehirde, bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağışın akşam saatlerine kadar yer yer devam etmesi bekleniyor.