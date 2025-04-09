MGM, Türkiye’de Kar Yağışı Bekliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde kar yağışı, gök gürültülü sağanak ve aniden sıcaklık düşüşleri olacağını bildirdi. Mevsimsel değişikliklere karşı halkın tedbirli olması gerektiği vurgulandı. Bu durum, 10 Nisan Perşembe günü Gümüşhane’deki okulların tatil olup olmayacağı sorusunu gündeme getirdi. Gümüşhane okullar tatil mi? 10 Nisan Perşembe Gümüşhane’de okul yok mu?

YENİ SOĞUK HAVA DALGASI GELİYOR

Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, ülkemiz 07 Nisan 2025 Pazartesi gününden itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girecek. Halen mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, Pazartesi günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak zamanla ülke genelinde azalarak batı kesimlerde mevsim normallerinin 4 ila 6 derece, diğer bölgelerde ise 8 ila 10 derece altına inmesi bekleniyor. Soğuk hava, ülkemizin batı kesimlerinde hafta sonuna kadar, doğu kesimlerinde ise önümüzdeki hafta başına kadar etkili olacak.

KAR YAĞIŞI VE ZİRAİ DON UYARISI

Soğuk havayla birlikte, yüksek kesimler başta olmak üzere kuzey, iç ve doğu bölgelerde yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlarının görülebileceği tahmin ediliyor. Gece sıcaklıklarında ani düşüş nedeniyle, tarımsal faaliyetlerin devam ettiği Marmara’nın güneydoğusu, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun batısında zirai don riski bulunduğu aktarıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak kar yağışı, zirai don ve buzlanma hadiseleriyle ilgili tahminlerin dikkatle takip edilmesi gerekli.

FIRTINA UYARISI

Bazı il merkezlerinde, 07 Nisan ile 13 Nisan 2025 tarihleri arasında en düşük hava sıcaklıklarının belirtilen değerlere (°C) kadar düşmesi bekleniyor. Güney Ege’nin güneyinin açıklarında (Marmaris-Kaş) rüzgarın, 10.04.2025 öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği belirtildi. Fırtınanın aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

VATANDAŞLARA DİKKAT UYARISI

Yapılan son değerlendirmelere göre, bu gece saatleriyle yarın (Perşembe) sabah saatlerinde Marmara’nın güney ve doğusu, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde zirai don hadisesi bekleniyor. Tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşların, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan sıcaklık tahminlerini dikkatle takip etmeleri ve zirai don tehlikesine karşı tedbirli olmaları önem arz ediyor. Gümüşhane Valiliği’nden bu konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Sayfamızı takip edebilirsiniz.