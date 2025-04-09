MGM, Türkiye’de Kar Yağışı Olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Türkiye’nin birçok bölgesine kar yağışı, gök gürültülü sağanak ve ani sıcaklık düşüşleri olacağını ifade etti. Mevsimsel değişikliklere karşı halkın dikkatli olması gerektiği vurgulandı. Bu durum, 10 Nisan Perşembe günü Niğde’deki okulların tatil olup olmayacağı sorusunu gündeme getirdi. Niğde’de okullar tatil mi? “10 Nisan Perşembe Niğde’de okul yok mu?”

SOĞUK HAVANIN ETKİSİ

Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, 07 Nisan 2025 tarihinden itibaren kuzeybatıdan başlayarak Balkanlar üzerinden soğuk ve yağışlı hava sisteminin ülkemizi etkilemesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının, Pazartesi günü kuzeybatıdan başlayarak zamanla düşmesi tahmin ediliyor. Batı kesimlerde sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ila 6 derece, diğer bölgelerde ise 8 ila 10 derece altında olabileceği öngörülmekte. Soğuk havanın, batıda hafta sonuna kadar, doğuda ise önümüzdeki hafta başına kadar etkili olması bekleniyor. Yüksek kesimlerde yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışları görülebiliyor.

ZİRAİ DON RİSKİ VE ÖNEMLİ UYARILAR

Gece sıcaklıklarındaki ani düşüş, tarımsal faaliyetlerin sürdüğü Marmara’nın güneydoğusu, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun batısında zirai don riskini beraberinde getiriyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kar yağışı, zirai don ve buzlanma olaylarıyla ilgili uyarıların takip edilmesi gerektiğini belirtiyor. Bazı il merkezlerinde 07 Nisan ile 13 Nisan 2025 tarihleri arasında en düşük hava sıcaklıklarının belirtilen değerlere kadar düşeceği tahmin ediliyor. Güney Ege’nin güney açıklarında (Marmaris-Kaş) rüzgarın, yarın (10.04.2025) öğle saatlerinden itibaren 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

ZİRAİ DON TEHLİKESİNE DİKKAT

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu gece saatleri ile yarın (Perşembe) sabah saatlerinde Marmara’nın güney ve doğusu, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde zirai don hadisesi yaşanabileceğini bildiriyor. Tarımsal faaliyetle ilgilenen vatandaşların, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından sağlanan sıcaklık tahminlerini dikkatle incelemeleri ve zirai don tehlikesine karşı tedbirli olmaları önem taşıyor. Niğde Valiliği’nden bu konu ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Sayfamızı takip etmeye devam edebilirsiniz.