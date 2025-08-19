MHGF Başkanı Ziyaretler Gerçekleştirdi, Çalıştay Duyuruldu

ZİYARETİN DETAYLARI

Moda ve Hazır Giyim Federasyonu (MHGF) Başkanı Hüseyin Öztürk, Denizli Tekstil ve Giyim Sanayicileri Derneği (DETGİS) Yönetim Kurulu Başkanı Mukaddes Başkaya, Ekonomi Gazetesi Başdanışmanı Dr. Rüştü Bozkurt ve beraberindeki heyet, Denizli Organize Sanayi Bölgesi’ni ziyaret etti. Ziyaret sırasında Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Derya Baltalı, Yönetim Kurulu Başkanvekili Selim Yaymanoğlu, Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Aslan ve Bölge Müdürü Ahmet Taş ile bir araya gelen heyete; MHGF Genel Sekreteri Abbas Baysal Özpınar, DETGİS Başkan Yardımcısı Melih Kansız ve DETGİS Sekreteri Burcu Alıç da katıldı. Bu buluşma kapsamında, bölgede gerçekleştirilen sanayi yatırımları, tekstil sektörünün güncel durumu ve geleceğe dönük iş birliği olanakları hakkında detaylı görüşmeler yapıldı.

GÖRÜŞMELERİN SONUCU

Toplantıda, Denizli’nin üretim potansiyelini daha da ileriye taşıyacak ortak projeler ile sürdürülebilirlik odaklı çalışmaların önemi ön plana çıkartıldı. DETGİS Yönetim Kurulu Başkanı Mukaddes Başkaya, Moda ve Hazır Giyim Federasyonu ve Ekonomi Gazetesi ile sektör için ilk bölgesel çalıştayı Denizli’de düzenleyeceklerini ifade ederek, Denizli OSB Yönetimi ve sanayicileri bu etkinliğe davet etti.

ETKİNLİĞİN KATKILARI

Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Derya Baltalı etkinlikle ilgili olarak, “Sanayicilerimizin güncel ihtiyaçlarının ve tekstil sektörünün geleceğine dair önemli konuların ele alınacağı bu çalıştayı çok değerli buluyoruz. Özellikle dijital dönüşüm, sürdürülebilir üretim ve uluslararası rekabet gücümüzün artırılması gibi alanlarda bilgi paylaşımına zemin hazırlayan bu etkinlik Denizli sanayisi için büyük bir fırsat. Bu konseptteki organizasyonlar, sadece firmalarımızın değil, aynı zamanda kentimizin ve ülkemizin ekonomik gelişimine de olumlu katkı sağlayacak. DETGİS Yönetimi’ne ve değerli misafirlerimize nazik ziyaretleri ve katkıları için teşekkür ediyor, çalıştayın tüm katılımcılar için faydalı ve hayırlı olmasını diliyorum” dedi.