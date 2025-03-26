MHK’dan Hakem Kararlarını İyileştirecek Yeni Sistem

MERKEZ HAKEM KURULU YENİ UYGULAMAYI DUYURDU

Merkez Hakem Kurulu (MHK), hakemlerin karar kalitesini artırmaya yönelik yeni bir uygulama olarak Tutarlılık İzleme Modülü (TİM) hayata geçirileceğini bildirdi. Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde: “Türk futbolunun en üst düzey organizasyonlarında görev yapan hakemlerin karar kalitesini artırmak ve tutarlılığı sağlamak amacıyla Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından geliştirilen Tutarlılık İzleme Modülü (TİM) uygulamaya geçiriliyor.”

YENİ SİSTEM VE KULÜPLERE SAĞLANAN FAYDALAR

Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig kulüplerine yüz yüze ve online tanıtımı yapılan bu yenilikçi sistem, hakem kararlarının IFAB kural kitabı çerçevesinde değerlendirilmesini sağlayarak hem hakemler hem de kulüpler için önemli bir referans noktası oluşturacak. TİM, hakemlerin maçlardaki kararlarının doğruluğunu ve tutarlılığını analiz eden bir platform olarak tasarlandı. Sistem sayesinde hakem kararları derinlemesine incelenerek, uluslararası standartlara uyum düzeyi ölçülebilecek ve hata örüntüleri tespit edilerek özel odaklı eğitimler planlanabilecek.

KULÜPLERİN AKTİF KATILIMI VE İŞ BİRLİĞİ

MHK’nın bu inisiyatifiyle birlikte kulüpler, TİM’den hem denetleyici bir unsur olarak hem de bir eğitim aracı olarak faydalanabilecek. Kulüpler, kendi maçlarında VAR’a konu olan pozisyonlar ve hakem kararlarının değerlendirmelerini izleyebilecek, gerektiğinde bu kararlara ilişkin görüş bildirebilecek ve değerlendirme süreçlerine aktif şekilde katılabilecekler. Ayrıca, tartışmalı pozisyonların UEFA kaynaklı emsal görüntülerle karşılaştırılması yoluyla, oyun kuralları ve VAR uygulamaları hakkında daha kapsamlı bilgi edinmeleri mümkün hale gelecek.

İLK EĞİTİM PROGRAMI GERÇEKLEŞECEK

TFF Riva Tesisleri Orhan Saka Seminer Salonu’nda 25 Mart 2025 tarihinde gerçekleştirilecek tanıtım ve eğitim programının ardından, Süper Lig ve 1. Lig kulüpleri sisteme erişim sağlamaya başlayacak. Bu gelişme ile futbolun iki önemli paydaşı olan hakemler ve kulüpler, kararların şeffaflığı, doğruluğu ve gelişimi konusunda daha güçlü bir iş birliği içinde hareket edebilecekler. TİM, Türk futbolunun hakemlik standartlarını yükseltmek ve kulüplerin karar süreçlerine daha etkin katılım sağlamaları açısından kritik bir dönüm noktası oluşturacak.