Mhk; Kayseri’den 18 Kişi Davet Etti

MERKEZ HAKEM KURULU’NDAN DAVET

Merkez Hakem Kurulu (MHK), bölgesel klasman hakemlik ve gözlemcilik için düzenlediği sınava Kayseri’den 18 kişiyi davet ediyor. Kayseri hakemliğini daha ileriye taşımak amacıyla çalışan Kayseri İl Hakem Kurulu, bugün Ankara’da düzenlenen sınavda 18 kişiyle temsil ediliyor.

HAKEMLER VE GÖZLEMCİLER SINAVDA

MHK tarafından Ankara’da gerçekleştirilen Bölgesel Hakemlik Sınavına Furkan Emre Aslan, Ebu Talha Rasim Köse, Muhammed Emin Vural ve Merve Nur Topaktaş katılıyor. Aynı zamanda Bölgesel Yardımcı Hakemlik sınavına ise Belinay Maraş, Buse Özgül, Pınar Çolak, Muharrem Karaca, Göktürk Seven, Hamza Yıldız, Mert Karslı, Mustafa Uçkan ve Aykut Cem Bulut katılım gösteriyor. Bölgesel Gözlemcilik sınavında ise Engin Tamuca, Şaban Elbaşı, Mustafa Yılmaz, Murat Özçetin ve Cemal Sarıkaya yer alıyor.

SINAV SONUÇLARI DUYURULACAK

Sınav sonuçlarının 25-30 Haziran tarihleri arasında açıklanması bekleniyor. Kayseri İl Hakem Kurulu Başkanı Ömer Murat Ülger, sınava katılan hakem ve gözlemci adaylarına başarı dileklerini iletiyor.