MHP 200 adayını daha açıkladı

Milliyetçi Hareket Partisi, yerel seçimlerde yarışacak 4’ü il olmak üzere 200 adayını daha açıkladı.

MHP Burdur’dan Uğur Şen’i, Çanakkale’den Hakan Pınar’ı, Çorum’dan Kenan Şahin’i ve Kırklareli’den Derya Bulut’u aday gösterdi.

Milliyetçi Hareket Partisi 31 Mart seçimlerinde aday olarak gösterdiği 200 ismi daha açıkladı. Açıklanan isimler arasında 4 il başkanı adayı da bulunuyor.

Parti Burdur’dan Uğur Şen’in, Çanakkale’den Hakan Pınar’ın, Çorum’dan Kenan Şahin’in ve Kırklareli’den Derya Bulut’un aday gösterildiğini duyurdu.

TRT