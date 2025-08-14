MHP, AK Parti’ye Kutlama Çiçeği Gönderdi

BAHÇELİ’DEN AK PARTİ’NE ÖZEL ÇELENK

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (AK Parti) 24. kuruluş yıl dönümüne özel bir çiçek aranjmanı yolladı. Bahçeli, AK Parti Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikte kullanılmak üzere bu özel kutlama çiçeğini gönderdi.

ÖZEL ARANJMANIN ANLAMLARI

MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyyup Yıldız, konuya ilişkin sosyal medya üzerinden açıklamalar yaptı. Yıldız, “Bu özel aranjmanda; 24 adet mavi gül ve mavi orkideler, hem kuruluş gününü hem de Türk’ün rengini temsil etmektedir” diyerek mavi rengin önemine vurgu yaptı. Ayrıca, “AK Parti’nin renkleri, birlik ve dayanışmayı yansıtarak aranjmana dahil edilmiştir. Bin 071 adet kırmızı gül, Malazgirt Zaferi’nin destanını simgelemektedir” ifadelerini kullandı.

KARDİNLİK VE BİRLİK MESAJI

Yıldız, aranjmanın diğer unsurlarını da anlattı. “Kazablanka lilyumlar, açtığında gökyüzünü gösterdiği için Esma-ül Hüsna’yı hatırlatmaktadır. Aranjmanın üst kısmındaki kırmızı ve beyaz renkler, ay yıldızlı al bayrağımızı ifade etmektedir” dedi. Buradan yola çıkarak, “Tüm bu renkler, kardeşlik hukukunun ve milli iradenin bütünleşmiş halini ortaya koymaktadır” şeklinde ifadelerde bulundu. Eyyup Yıldız, Cumhur İttifakı’nın Türk milletinin varlık ve birlik sembolü olduğunu da belirtti.