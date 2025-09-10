MHP, Ali Koç’a destek verdi!

DESTEK MESAJI GELİYOR

Fenerbahçe Kulübü’nün 13-14 Eylül tarihlerinde düzenlenecek olağanüstü genel kurul toplantısı öncesi, Cumhur İttifakı’nın ortağı olan Milliyetçi Hareket Partisi’nden (MHP) mevcut başkan Ali Koç’a açık bir destek mesajı geldi. Bu destek açıklamasını, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin başdanışmanı Eyyüp Yıldız yaptı.

KONGREDE KOÇ’A DESTEK VAR

Eyyüp Yıldız, Ali Koç’un MHP Genel Merkezi’nde Devlet Bahçeli’yi ziyaret ettiği anlara ilişkin fotoğrafları X sosyal medya platformunda paylaştı. Yıldız, “Fenerbahçe Kongresi’nde desteğimiz koşulsuz ve şartsız Ali Koç’tan yanadır” ifadelerini kullandı. MHP’nin gençlik kolları olan Ülkü Ocakları da Koç’a olan desteklerini açıkça dile getirdi.

Ankara Ülkü Ocakları Başkanı Ömer Şanlı, Koç’a desteğini X hesabı üzerinden şu ifadelerle duyurdu: “Kamuoyuna Duyuru, Mensubu olmaktan onur duyduğum Milliyetçi-Ülkücü Hareketin bir neferi ve Fenerbahçe Spor Kulübü Kongre Üyesi olarak; şahsım ve dava arkadaşlarım, gerçekleştirilecek Fenerbahçe Olağanüstü Kongresi’nde Sayın Başkan Ali Koç’a desteğimizin tam ve koşulsuz olduğunu tüm kamuoyuna ilan ederiz. Fenerbahçe; köklü tarihi, Cumhuriyetimizin değerleriyle yoğrulmuş asil kimliği ve milyonlarca taraftarının inancı ile yalnızca bir spor kulübü değil, aynı zamanda Türk milletinin ortak gururudur. Bizler, Milliyetçi-Ülkücü Hareketin mensupları olarak, her daim milli değerlerin, ahde vefanın ve haklı mücadelenin yanında olduk. Bugün de aynı kararlılıkla Fenerbahçe’nin geleceği için irademizi ortaya koyuyoruz. Bu vesileyle; tüm kongre üyelerini, camiamızın bütün fertlerini ve futbolseverleri, birlik ve beraberlik içerisinde Sayın Ali Koç’un etrafında kenetlenmeye davet ediyoruz. Fenerbahçe için, camiamız için, büyük Türkiye için… Ne Mutlu Türk’üm Diyene!”