MHP, Ali Koç’a Destek Verdi!

FENERBAHÇE KULÜBÜ’NE AÇIK DESTEK

Fenerbahçe Kulübü’nün 13-14 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurul toplantısı öncesinde, Cumhur İttifakı’nın ortağı olan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) mevcut başkan Ali Koç’a açık destek verdi. MHP lideri Devlet Bahçeli’nin başdanışmanı Eyyüp Yıldız tarafından yapılan destek açıklaması dikkat çekti. Yıldız, Ali Koç’un MHP Genel Merkezi’nde Devlet Bahçeli’yi ziyaret ettiği anlara ait fotoğraf karelerini sosyal medya platformu X üzerinden paylaştı. Yıldız, “Fenerbahçe Kongresi’nde desteğimiz koşulsuz ve şartsız Ali Koç’tan yanadır” ifadelerini kullandı.

ÜLKÜ OCAKLARI’NDAN KOÇ’A TAM DESTEK

MHP’nin gençlik kolları olarak bilinen Ülkü Ocakları da Ali Koç’a desteklerini duyurdu. Ankara Ülkü Ocakları Başkanı Ömer Şanlı, koç’a olan desteklerini X hesabı üzerinden şu sözlerle açıkladı: “Kamuoyuna Duyuru. Mensubu olmaktan onur duyduğum Milliyetçi-Ülkücü Hareketin bir neferi ve Fenerbahçe Spor Kulübü Kongre Üyesi olarak; şahsım ve dava arkadaşlarım, gerçekleştirilecek Fenerbahçe Olağanüstü Kongresi’nde Sayın Başkan Ali Koç’a desteğimizin tam ve koşulsuz olduğunu tüm kamuoyuna ilan ederiz. Fenerbahçe; köklü tarihi, Cumhuriyetimizin değerleriyle yoğrulmuş asil kimliği ve milyonlarca taraftarının inancı ile yalnızca bir spor kulübü değil, aynı zamanda Türk milletinin ortak gururudur. Bizler, Milliyetçi-Ülkücü Hareketin mensupları olarak, her daim milli değerlerin, ahde vefanın ve haklı mücadelenin yanında olduk. Bugün de aynı kararlılıkla Fenerbahçe’nin geleceği için irademizi ortaya koyuyoruz.”

Şanlı, “Bu vesileyle; tüm kongre üyelerini, camiamızın bütün fertlerini ve futbolseverleri, birlik ve beraberlik içerisinde Sayın Ali Koç’un etrafında kenetlenmeye davet ediyoruz.” diyerek destek çağrısını sürdürdü.