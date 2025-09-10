MHP, Ali Koç’a destek verdi

GENEL KURUL TOPLANTISI ÖNCESİ DESTEK AÇIKLAMASI

Fenerbahçe Kulübü’nün 13-14 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek olağanüstü genel kurul toplantısı öncesinde, Cumhur İttifakı’nın bileşeni olan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) mevcut başkan Ali Koç’a destek vereceğini duyurdu. MHP lideri Devlet Bahçeli’nin başdanışmanı Eyyup Yıldız, bu desteği açıkladı. Yıldız, Ali Koç’un MHP Genel Merkezi’nde Bahçeli’yi ziyaret ettiği anları X hesabı üzerinden paylaştı ve “Fenerbahçe Kongresi’nde desteğimiz koşulsuz ve şartsız Ali Koç’tan yanadır” şeklinde ifadeler kullandı.

MHP’nin gençlik kolları olan Ülkü Ocakları da Ali Koç’a olan desteklerini belirtmekte geri kalmadı. Ankara Ülkü Ocakları Başkanı Ömer Şanlı, Koç’a verdiği desteği X hesabı üzerinden şu ifadelerle açıkladı: “Kamuoyuna Duyuru Mensubu olmaktan onur duyduğum Milliyetçi-Ülkücü Hareketin bir neferi ve Fenerbahçe Spor Kulübü Kongre Üyesi olarak; şahsım ve dava arkadaşlarım, gerçekleştirilecek Fenerbahçe Olağanüstü Kongresi’nde Sayın Başkan Ali Koç’a desteğimizin tam ve koşulsuz olduğunu tüm kamuoyuna ilan ederiz. Fenerbahçe; köklü tarihi, Cumhuriyetimizin değerleriyle yoğrulmuş asil kimliği ve milyonlarca taraftarının inancı ile yalnızca bir spor kulübü değil, aynı zamanda Türk milletinin ortak gururudur. Bizler, Milliyetçi-Ülkücü Hareketin mensupları olarak, her daim milli değerlerin, ahde vefanın ve haklı mücadelenin yanında olduk. Bugün de aynı kararlılıkla Fenerbahçe’nin geleceği için irademizi ortaya koyuyoruz. Bu vesileyle; tüm kongre üyelerini, camiamızın bütün fertlerini ve futbolseverleri, birlik ve beraberlik içerisinde Sayın Ali Koç’un etrafında kenetlenmeye davet ediyoruz. Fenerbahçe için, camiamız için, büyük Türkiye için… Ne Mutlu Türk’üm Diyene!”