MHP, Ali Koç’a destekte bulundu

FENERBAHÇE’YE DESTEK AÇIKLAMASI

Fenerbahçe Kulübü’nün 13-14 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurul toplantısı öncesi, Cumhur İttifakı’nın ortağı Milliyetçi Hareket Partisi’nden (MHP) mevcut başkan Ali Koç’a destek mesajı geldi. Destek açıklamasını MHP lideri Devlet Bahçeli’nin başdanışmanı Eyyup Yıldız yaptı.

MHP’DEN KOÇ’A KESİN DESTEK

MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyyüp Yıldız, Ali Koç’un MHP Genel Merkezi’nde Devlet Bahçeli’yi ziyaret ettiği fotoğrafları X hesabı üzerinden paylaşarak, “Fenerbahçe Kongresi’nde desteğimiz koşulsuz ve şartsız Ali Koç’tan yanadır” ifadelerini kullandı. Bu durum, Koç’un kulüpteki konumunu güçlendiren bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

MHP’nin gençlik kolları olan Ülkü Ocakları da Ali Koç’a olan desteklerini açıkça açıkladı. Ankara Ülkü Ocakları Başkanı Ömer Şanlı, Koç’a desteklerini X hesabı üzerinden şu ifadelerle duyurdu: “Kamuoyuna Duyuru Mensubu olmaktan onur duyduğum Milliyetçi-Ülkücü Hareketin bir neferi ve Fenerbahçe Spor Kulübü Kongre Üyesi olarak; şahsım ve dava arkadaşlarım, gerçekleştirilecek Fenerbahçe Olağanüstü Kongresi’nde Sayın Başkan Ali Koç’a desteğimizin tam ve koşulsuz olduğunu tüm kamuoyuna ilan ederiz.”

FENERBAHÇE’NİN ÖNEMİ

Ömer Şanlı, “Fenerbahçe; köklü tarihi, Cumhuriyetimizin değerleriyle yoğrulmuş asil kimliği ve milyonlarca taraftarının inancı ile yalnızca bir spor kulübü değil, aynı zamanda Türk milletinin ortak gururudur. Bizler, Milliyetçi-Ülkücü Hareketin mensupları olarak, her daim milli değerlerin, ahde vefanın ve haklı mücadelenin yanında olduk. Bugün de aynı kararlılıkla Fenerbahçe’nin geleceği için irademizi ortaya koyuyoruz.” diyerek, desteklerinin önemine vurgu yaptı.

Şanlı, tüm kongre üyelerini ve futbolseverleri, Ali Koç’un etrafında kenetlenmeye davet etti. “Fenerbahçe için, camiamız için, büyük Türkiye için… Ne Mutlu Türk’üm Diyene!” ifadeleri ile konuşmasını sonlandırdı.