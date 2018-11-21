MHP Antalya’da toplanıyor

31 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilecek yerel seçimler için harekete geçen Milliyetçi Hareket Partisi Antalya’da toplanacak.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Antalya’da düzenlenecek İl Başkanları ve Belediye Başkanları Toplantısı’na katılacak.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak yerel seçimler öncesinde 23- 25 Kasım’da Serik ilçesi Belek Turizm Bölgesi’nde düzenlenecek kampta, 81 il başkanı ve 130 belediye başkanıyla bir araya gelecek. Bahçeli, 23 Kasım Cuma günü saat 19.00’da Döşemealtı ilçesi Kepezüstü mevkisinde partililer tarafından karşılanacak. Devlet Bahçeli daha sonra Belek’te konaklayacağı otele geçecek.

MHP kampı, 24 Kasım Cumartesi saat 11.00’de Devlet Bahçeli’nin açılış konuşmasıyla başlayacak. Bahçeli aynı gün saat 14.30’da ise Kepez ilçesi Yeniemek Mahallesi Sakarya Bulvarı’nda yapımı tamamlanan MHP Antalya İl binasının açılışını yapacak. Bahçeli, 25 Kasım Pazar günü saat 11.00’de ise toplantının kapanış konuşmasını yapacak.

Devlet Bahçeli, 3 gün sürecek kampta 130 belediye başkanı ve 81 il başkanıyla yerel seçim hazırlıklarını değerlendirecek, seçim stratejisi konusunda görüş alışverişinde bulunacak

HABERTURK