MHP: Bahçeli Yarın Yazı Yazacak

GENEL BAŞKANIN AMELİYAT SÜRECİ

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçtiğimiz şubat ayında bir kalp ameliyatı geçirdi. Dinlenme döneminde olan Bahçeli’nin kameralara görüntü vermemesi, birçok asılsız iddianın ortaya çıkmasına yol açtı. MHP, bu iddialara sert bir şekilde tepki gösterdi ve Bahçeli’nin bayramdan sonra işine döneceğini duyurdu.

YENİ GELİŞMELER VE DUYURULAR

Konuyla ilgili yeni bir gelişme ortaya çıktı. MHP, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Genel Başkan’ın yarın gündeme dair Türkgün Gazetesi’ne bir yazı yazacağı belirtildi. Paylaşımda şu ifadelere yer verildi: “Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin son dönemdeki olaylar, gerçekler, gelişmeler ile ilgili düşünceleri 31 Mart 2025 Pazartesi (Bayramın 2. günü) Türkgün Gazetesi’nde.”