MHP Baştanı Bahçeli, Barış ve Kardeşlik Kazandı

BARIŞIN VE KARDESLİĞİN KAZANDIĞI BİR GÜN

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Kim ne derse desin, statükocu ve ezbere dayalı marjinal iddialara kimler bel bağlarsa bağlasın terörsüz Türkiye’nin meşalesi yakılmıştır. Bugün kazanan barış ve kardeşliktir. Bugün kazanan siyaset ve demokrasidir. Bugün kazanan doğudan batıya, güneyden kuzeye Türk milleti, Türkiye Cumhuriyeti, hatta mücavir coğrafyalardaki dost ve kardeş halklardır” diye açıkladı.

PKK’NIN TARİHİ FESİH KARARI VE SONUÇLARI

MHP lideri Bahçeli, terör örgütü PKK’nın silah bırakma ve fesih kararı hakkında yazılı bir açıklama yaptı. Bahçeli, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti açık talihiyle, ortak aklı çalıştıran milli birlik ve dayanışma tablosuyla, aynı zamanda mülkün temeli olan adalet tabanıyla, elbette asırlara sari ahlak müktesebatının tasarruf ve taahhüdüyle tarihi bir eşiktedir. Türk vatanının her yöresine emek, sabır ve fedakarlıkla ekilen barış tohumları umutla sulanmış, nihayet tomurcuklanmış ve çiçek açmıştır” dedi.

MUHTEMEL REFORMLAR VE HEDEFLER

Bahçeli, “Silahların ne zaman, nerelere, hangi şartlar dahilinde, hangi sınır ve ölçekte bırakılacağı, bunun zaman ve mekan parametrelerini analiz ederek teknik takip ve gözetiminin kimler tarafından ve nasıl sağlanacağı, feshedilen PKK’dan PYD/YPG’ye muhtemel geçiş ve intikallerin denetim ve kontrolünün eş zamanlı ve eş güdüm halinde nasıl ve ne şekilde temin edilip edilmeyeceği” gibi konuların dikkatlice ele alınması gerektiğini belirtti.

GÜVENLİK VE KALICILIĞIN ÖNEMİ

Bahçeli, barış havası ve güvenlik ortamının kalıcı ve gerçekçi olmasının gerekliliğini vurguladı. “Türkiye Cumhuriyeti’nin, hiçbir zaman inkar, imha, asimilasyon ve soykırım yanlışıyla hükmü şahsiyetine leke düşürmediği açıktır. Türk milletinin hiçbir mensubu yaban ve yabancı addedilmediği de tarihi vakıa ve vesikalarla ortadadır” dedi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİNE VURGU

Bahçeli, “Bu ülke hepimizindir, bu vatan üzerinde yaşayan herkesin namus ve şeref mevzuudur. Türk ile Kürt ezelden ebede bir ve beraberdir. Her kim bu beraberliği bozmaya çalışırsa, unutmasın ki terörsüz Türkiye’nin meşalesi yakılmıştır” dedi.

BİRLİK VE BERABERLİK TEMASI

Bahçeli son olarak, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Türkiye Cumhuriyeti’nin üçüncü evresidir. Terör örgütünün feshi ise yeni yüzyılın ulaşılan ve gerçekleşen ilk hedefidir,” diyerek ülkenin barış ve huzura ulaşması için yapılacak çalışmalara vurgu yaptı. Büyük Türk milletini saygıyla selamladığını belirtti ve terörsüz Türkiye’yle ilgili gelişmelerin hayırlı olmasını niyaz etti.