MHP, Birlik İçin Toplantılar Düzenliyor

TOPLANTININ AMACI

Tokat’ta gerçekleştirilen ‘Terörsüz Türkiye İçin Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları’ adlı toplantıda MHP Genel Başkan Yardımcısı İlyas Topsakal konuştu. Topsakal, “Bizim siyasetimiz birliğimizi hedef alan terörün kökünü kazımak, kardeşliğimizi daim kılmaktır. Farklılıklarımızı farklı çiçekler gibi görüp aynı kokuyu almak gerekir. Ay yıldızlı bayrağın altında kardeş olmaktır, bir olmaktır, bütün olmaktır” ifadesini kullandı. MHP, ‘Terörsüz Türkiye’ süreci kapsamında 81 ilde bu buluşmaları düzenlemeye başladı. ‘Asırlık Birlik, Sonsuz Kardeşlik’ temasıyla gerçekleştirilen buluşmaların üçüncüsü Tokat’ta yapıldı.

KATILIMCILAR VE TEMALAR

Toplantı, Hüseyin Akbaş Kapalı Spor Salonu’nda düzenlendi. MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Prof. Dr. İlyas Topsakal, Tokat Milletvekili Yücel Bulut, Nevşehir Milletvekili ve TBMM Grup Başkanvekili Filiz Kılıç gibi birçok isim katıldı. Ayrıca, Amasya, Erzincan, Giresun, Ordu, Samsun, Sinop, Sivas ve Yozgat’tan gelen parti temsilcileri ile sivil toplum kuruluşları da bu toplantıya iştirak etti.

TERÖRÜN ANLAMI

Topsakal, terörün kardeşlerin birbirine zarar vermesi anlamına geldiğini belirtti. Kardeşin kardeşi öldürmesinin düşmanlık olduğunu ifade eden Topsakal, “Terörsüz Türkiye olmadan büyük Türkiye ideali kuramazsınız. Güven olmaz, geleceğe, ümitle neşeyle bakamazsınız” dedi. Sözlerine devam eden topsakal, “Bizi ayakta tutan, gücümüze güç katan, bereket sağlayan unsurlardır. Unutmayalım ki terör örgütleri sadece dağlarda değildir. Büyük güçlerin oyun masalarında uluslararası planlarında aynı zamanda bir oyuncaktır” diye belirtti.