MHP, ‘Canların Türküsü’nü paylaştı sosyal medya

MHP’DEN HÜRMET VE DESTEK

MHP, Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinde hibe ettiği arsa üzerine yapılan Horasan Erenleri Hacıbektaş Kültür ve Cemevi Külliyesi için yazılan ‘Canların Türküsü’nü sosyal medya platformunda paylaştı. Bahçeli’nin katkılarıyla inşa edilen bu kültürel eser için hazırlanan türkü, Canfer Balçık tarafından kaleme alındı ve müziği İsmail Altunsaray tarafından bestelendi. Elif Buse Doğan, bu türküyü seslendiren sanatçı oldu.

KÜLTÜREL VE İNANCAL BİRLİK

MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyyup Yıldız, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaparak, “MHP Genel Başkanımızın, Hacıbektaş’ta hibe ettiği arsa üzerine inşa edilen Horasan Erenleri Hacıbektaş Kültür ve Cemevi Külliyesi’ne ithafen kaleme alınan bu türkü, Alevi–Sünni kardeşliğini, milli birliği ve canların ortak yüreğini anlatıyor. Bu eser, aynı sofrada, aynı gönülde buluşanların türküsüdür” sözlerini kullandı.

CANLARIN TÜRKÜSÜNÜN SÖZLERİ

Türkünün sözleri şöyle: “Durudur dilimiz, kırk kapı açar / El ele verince kalmayız naçar / Her can vatan için serinden geçer / Bengi bir vatanın bekçileriyiz. / Canlardan mirastır bu ülke bize / Canımız fedadır Türkiye’mize / Birken bin oluruz, gerek yok söze / Nice yüzyılların öncüleriyiz. / Bağlıyız hem vatan, hem Ehl-i Beyt’e / Bu mübarek mülke, Cumhuriyet’e / Düşmeyiz zillete ya da gaflete / İki Mustafa’nın izcileriyiz. / Aynıdır yönümüz, kıblegahımız / Şaşmaz terazimiz, yok tamahımız / Hep doğruya doğru güzergahımız / Hakk’ın adaletin gözcüleriyiz. / İnsanoğlu yazar kökte, künyede / Ayrışmaya yer yok, sağlam bünyede / Hak bizi gözetsin iki dünyada / Bektaş-ı Veli’nin elçileriyiz. (Ay ile Güneş’in elçileriyiz.) “