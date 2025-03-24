MHP: CHP Hakkında Ciddi Suçlamalar Yaptı

CHP’NİN ACELECİLİĞİ VE VESAYET GÖLGESİ

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Selim Yalçın, yaptığı yazılı açıklamasında CHP’nin cumhurbaşkanlığı adaylığı konusundaki aceleciliğinin, partinin üzerindeki vesayet gölgesini koyulaştırdığını ve bu durumun belediyeler dahil tüm örgütlerine şaibe ateşini sıçrattığını belirtti.

ŞİDDET VE SOKAĞA BAŞVURULUYOR

Yalçın, CHP yönetiminin hukukun siyasallaştığından şikayet ederken, kendi belediyelerindeki sorunlara çözüm olarak sokağı ve şiddeti seçtiğini dile getirdi. “Özel; hukuk önünde hesap vermeyi değil, çatışarak kazanç sağlamayı tercih etmektedir,” diyen Yalçın, CHP liderinin belirsizlik ve karamsarlık yaratarak ekonomik dengeleri bozmaya çalıştığını iddia etti. Yalçın, “CHP’nin başı, demokrasinin nimetlerinden yararlanmak dururken gayrimeşru eylemi, sokağı, gerginliği ve kavgayı yeğlemektedir. Partilileri sokağa çağırması haklılığından değil, korkusundan ve kuşkusundandır,” ifadelerini kullandı.

İSTANBUL’UN HUZURU TEHTİT ALTINDA

İstanbul’un CHP politikaları nedeniyle günlerdir diken üstünde olduğunu vurgulayan Yalçın, “İstanbul halkının huzuruna kan ve şiddet doğranmıştır. CHP’nin demokrat maskesi düşmüş; vesayetçi, müdahaleci, kavgacı ve kutuplaşmacı yüzü ortaya çıkmıştır,” dedi. Yalçın, Türk polisinin CHP’nin kışkırtmaları sonucu marjinal grupların hedefi haline geldiğini savunarak, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ekibinin tutuklanmasının yeni bir durum yarattığını belirtti.

CHP’Yİ ZORLU BİR SINAV BEKLİYOR

Yalçın, CHP’nin önünde zorlu bir demokrasi ve hukuk sınavı olduğunu ifade ederek, “Bundan sonra CHP yönetiminden beklenen; soğukkanlı, serinkanlı, vakur ve demokrat bir tutum sergilemektir. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin de vurguladığı üzere, CHP yargı kararlarına saygılı olmak zorundadır,” dedi. CHP’nin vesayeti ve şiddeti mi sürdüreceği yoksa sağduyuyu mu seçeceği sorusunu ortaya atan Yalçın, MHP’nin gelişmeleri yakından takip edeceğini sözlerine ekledi.