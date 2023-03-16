MHP Cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi grubu, Cumhurbaşkanı adayı olarak Erdoğan’ı açıkladı.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay yaptığı açıklamada “Cumhurbaşkanı adayımız belli, kararımız net. Cumhurbaşkanı adayı olarak, Sayın Erdoğan’ı aday olarak gösterdik” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri 14 Mayıs Pazar günü yapılacak. Meclis’te ‘cumhurbaşkanı aday gösterme’ süreci de başladı. AK Parti grubunun ardından MHP’de kararını açıkladı.

AK Parti Grubu, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan’ı Cumhurbaşkanı adayı göstermek için grup kararı aldı.

AK Parti’nin ardından MHP grubu da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 14 Mayıs’taki seçimlerde Cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili karar aldı. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay yaptığı açıklamada “Cumhurbaşkanı adayımız belli, kararımız net. Cumhurbaşkanı adayı olarak, Sayın Erdoğan’ı aday olarak gösterdik” dedi.