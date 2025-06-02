MHP’de Bayramlaşma Programı Açıklandı

KURBAN BAYRAMI PROGRAMI AÇIKLANDI

Kurban Bayramı’na kısa bir süre kaldı. MHP, bayramlaşma programını resmi olarak duyurdu. Program, bayramın 2. günü itibarıyla başlayacak.

SİYASİ PARTİLER İLE BAYRAMLAŞMA HEYETİ

Bayramın 2. gününde, MHP Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topcu, Siyaset ve Liderlik Okulu Koordinatörü MYK Üyesi Turan Şahin ve MYK Üyesi Özmen Alp Giray Erdemir’den oluşan bir heyet, siyasi partileri kabul edecek. Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Genel Başkan Başdanışmanı MYK Üyesi Esma Özdaşlı ve MYK Üyesi Şahin Kartal, bayramlaşma programında yer alan diğer isimler olacak.

MHP’deki ilk bayramlaşma, saat 09.00’da DSP heyetinin kabulü ile başlayacak. Bunu takiben, 09.25’de DEM Parti, 09.50’de ise AK Parti heyeti MHP’yi ziyaret edecek. Bayramlaşma, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ile devam edecek. MHP heyetinin aynı saatlerde bu partilere de bayramlaşma ziyaretleri gerçekleştireceği bildiriliyor.